Aconteceu de novo. O disco novo do Beastie Boys já havia sido anunciado há algum tempo – e, desde então, começou a contagem regressiva dos fãs para que, como de costume, os sons vazassem antes na web.

E assim aconteceu. Antes do que a banda esperava, alguém disponibilizou o disco, chamado Hot Sauce Committee Part Two, inteirinho na web. E o trio não reclamou — pelo contrário, criou um site bacana para que os fãs ouçam o disco novo em streaming.

“Infelizmente, devido à circunstâncias fora do nosso controle, a versão ‘limpa do nosso novo disco, The Hot Sauce Committee pt 2, foi vazada. Então, como uma medida hostil e retaliatória, dispobilizamos a versão explícita completa em streaming em nosso novo site. Esperamos que isso traga muita felicidade, abraços e harmonia”, disse a banda na página oficial do Facebook.

O site tem todas as faixas e acumula também comentários dos fãs segundo a segundo em todas as músicas — para comentar também basta clicar na barra superior e dar a sua opinião. Bem divertido.

Ouça: http://hotsaucecommittee.com