Não é o fim. Ainda. Segundo o relatório da Nielsen e da Billboard, a venda de álbuns no mundo cresceu pela primeira vez desde 2004. Mais: finalmente a venda de álbuns digitais bateu os álbuns físicos (em total de unidades).

’21’, da Adele: o disco mais vendido do ano

Foram vendidos 330 milhões de álbuns. Em 2010, foram 326 milhões. É um aumento de 1,3% — pode parecer pouco, mas para uma indústria que amargava queda desde 2004, já é motivo de comemoração.

Do total de álbuns vendidos, 50,3% são digitais. A venda de discos digitais atingiu 1,2 bilhão de unidades, um aumento de 8,4% em relação a 2010.

A venda de discos físicos, porém, caiu 5% no ano passado. É ruim, mas comparada à queda de 19,5% entre 2009 e 2010, já é motivo para a indústria se animar.

O vinil bateu um novo recorde: 3,9 milhões de unidades foram vendidas em 2011.

Os estilos musicais mais vendidos em 2011 foram jazz (que cresceu 26%), new age (16%) e música eletrônica (15%). Já a venda de álbuns digitais foi impulsionada pelo rap e pela música eletrônica, que foram 42% dos álbuns vendidos.

E, por fim, as estatísticas mostram que 2011 foi o ano da cantora britânica Adele: ela vendeu 4 milhões de discos físicos e 1,8 milhões de álbuns digitais. “Rolling in the Deep” foi a música mais vendida digitalmente e também a mais tocada nas rádios.

Foram analisados dados de vendas, transmissões por streaming, downloads e outros tipos de aquisição.