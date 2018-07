Muitos se desesperaram com a notícia de que o Legendas.TV estaria offline por conta de um processo do FBI – pelo menos era o que parecia, com a imagem de “domínio tomado” substituindo o que seria a home page do site de legendas.

Ao que parece, tudo não passou de uma inteligente jogada de marketing, ocupando um período de transição de layout com uma espécie de “protesto às avessas”. A manobra enganou muita gente – nós, inclusive – por conta de uma ação do FBI que tirou nove sites do ar na última semana.

Os domínios tomados pela polícia americana foram: TVShack.net, Movies-links.tv, Filespump.com, Now-movies.com, PlanetMoviez.com, PirateCity.org, zml.com, NinjaVideo.net e NinjaThis.net. Nem todos são hospedados nos Estados Unidos, o que fortaleceu o boato sobre a suspensão do Legendas.TV.

Muitos usuários também suspeitaram que o site teria sido hackeado, mas informações publicadas pelo próprio Legendas.TV na página e no twitter indicam que o acontecido foi resultado de uma mudança de layout, a ser concluída neste domingo, 18.