Em um mundo onde é possível encontrar praticamente tudo de graça na web, as empresas que vivem de conteúdo precisam convencer as pessoas a pagarem por isso. Mas, para o YouTube, oferecer música de graça pode gerar tanto dinheiro quanto vendê-las. É o caso, por exemplo, do Spotify ou do aguardado Google Music.

Em entrevista ao Evolver.fm, executivos do YouTube disseram que o site gera mais dinheiro às gravadoras do que aos serviços pagos — cerca de 200% a 300% de crescimento nos lucros gerados. Isso está acontecendo por vários motivos: aumento de tráfego, especialmente em celulares, melhorias na publicidade, que está mais eficiente e à inicitivas como o Vevo.

“Nossos maiores parceiros de música no site estão fazendo milhões de dólares por ano”, disse Chris Maxcy, diretor de parcerias do YouTube.

Para o YouTube, as empresas normalmente se preocupam apenas com o valor da música paga — por download e streaming — versus valor da publicidade.”Mas você precisa considerar não apenas o preço, mas a escala de audiência que alcançará com aquilo”, diz Phil Farhi, diretor de produto da equipe de monetização do YouTube.

“Se você presta atenção nos números da Lady Gaga, o número de views que ela tme no YouTube contra o que ela tem no iTunes, óbvio, um download único no iTunes irá pagar mais do que um único view no YouTube. Mas, se você olha para o tráfego – o número de pessoas que estão voltando e assistindo aos vídeos dela várias vezes, assisitndo e depois baixando seus sons, ou descobrindo novas músicas – você pode ver como essa escala pode compertir com um serviço pago”.