A venda de netbooks, nos EUA, despencou no mês de abril. A queda já vinha se acentuando. Segundo um estudo do Morgan Stanley, computadores leves e de baixo consumo energético atingiram seu pico de vendas no meio de 2009, a queda se acelerou em janeiro, mês passado foi um desastre.

Culpa do iPad. Não só – é tudo responsabilidade do mundo dos tablets que ele vem anunciar.

Nesta edição, Guilherme Werneck fala de seu cotidiano com o iPad. O veredito: máquina boa para ler e para ver filmes. Minha impressão, convivendo com o aparelho faz duas semanas, é a mesma. Serve para e-mails rápidos, não para escrever esta coluna. Para consumir mídia, no entanto, é perfeito.

Nos números internos de audiência do jornal britânico The Guardian há um indício de que o público está buscando algo como o iPad.

São dois os momentos de pico de audiência das plataformas móveis no dia. O primeiro é às 8 da manhã. Tudo normal: Londres é cidade de transporte público. A caminho do trabalho, no ônibus ou metrô, o leitor do Guardian saca o celular para ver as notícias. O diabo é o segundo pico: às 22h. E, no meio da semana, ninguém está no pub bebendo cerveja às 10 da noite. Está em casa.

Fato é que, entre o computador e o celular, um grupo de leitores cada vez mais prefere o celular para dar uma olhada nas notícias. Ou seja, ao invés de sentar-se à mesa, prefere a poltrona, talvez a cama. Quer um aparelho leve, sem fios demais. Quer relaxar. O que tem à mão é um celular. O que busca é um tablet.

No Vale do Silício, ninguém tem dúvidas de que uma nova era está começando e que uma nova tela, menor do que a do computador, maior do que a do celular, fará parte de nosso cotidiano.

E uma guerra pesada está em curso. Um dos movimentos, duas semanas atrás, foi a compra da Palm pela HP. Talvez, hoje, a marca HP lembre impressoras. Mas é a empresa fundadora do Vale. A primeira garagem com estudantes da Universidade de Stanford querendo construir uma empresa, muito antes da Apple ou do Google, foi aquela que reuniu Bill Hewlett e Dave Packard.

Apenas uns dias após o anúncio da compra, começou a circular a notícia de que a HP encerrou seu projeto Slate. Era seu tablet, anunciado em janeiro deste ano na CES. Rodaria uma versão do Windows. Projeto encerrado, sai Windows, entra WebOS, da Palm.

O sistema operacional é um ponto chave dos tablets. O problema, aqui, é energia. A placa-mãe que rege este aparelho tem que ser muito diferente daquelas dentro de notebooks ou mesmo netbooks. Ele não funciona da mesma forma se precisar ficar ligado à tomada. Portanto, o sistema operacional também tem que recorrer muito pouco ao hardware.

Baixo processamento quer dizer horas e horas de uso ininterrupto. O usuário nem lembra que bateria existe.

É justamente essa a discussão no centro da briga entre Apple e Adobe ao redor do Flash. Steve Jobs não permite que iPhones e iPads rodem Flash porque, ele diz, o sistema multimídia da Adobe consome muita energia. Nesta briga, Jobs tem a seu lado a Microsoft. Embora 9 entre 10 sites com conteúdo multimídia usem Flash, hoje, ninguém gostaria de estar na pele da Adobe. Brigar com Apple e Microsoft ao mesmo tempo é páreo duro.

A Adobe quer que o Departamento de Justiça dos EUA investigue a Apple por burlar as leis anti-truste. Estaria usando seu controle sobre a plataforma do iPhone/iPad para eliminar um concorrente. A Apple está mesmo fazendo de tudo para derrubar o Flash.

O duro é convencer algum juiz de que o iPhone é monopólio. Afinal, este é um mundo com BlackBerry, Android, WindowsPhone e até mesmo HP-Palm e o pobre Symbian, da Nokia.

A tecnologia dos celulares, não a dos computadores, vai reger os tablets futuros. E o período de guerra intensa do Vale está se acirrando.