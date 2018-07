Estarei hoje na Campus Party em dois eventos. Primeiro, no Encontros em Rede Vivo, às 14h30, e depois no debate sobre Censura Prévia na Web, às 20h.

Ainda quero ler mais sobre o iPad para comentar. A grande surpresa é o preço: começando em 499 dólares, a impressão é que mata o Kindle (259 dólares, ou 359 no modelo maior). Se, ainda assim, parece caro, não cusa lembrar: o iPad é um netbook. Um computador inteiro com conexão wifi. A comparação com um iPod Touch ou um iPhone grande é infeliz porque não da conta das possibilidades deste aparelho. É um computador hiper-portátil.

Falei ontem rapidamente na Eldorado sobre o iPad, em cima do lançamento. Uma informação que não eu não tinha: diferentemente do que ocorre no iPhone, no iPad voz por IP está liberada. Então Skype pode rodar, sim. É uma briga e tanto com as operadoras de celular.