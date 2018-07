O processo vem em ondas como o mar. A última onda quebrou sobre nossas cabeças faz uns dez anos, quando os sistemas de busca assumiram o controle da internet, Google à frente.

Mas duas mudanças estão vindo.

A primeira tem a ver com como nos informamos. Facebook de um lado, Twitter do outro. O Facebook se esforça muito para virar o novo Twitter. O Twitter não chega a ser um Facebook. São bichos distintos. No primeiro, criamos redes de amigos. “O que aquela moça que conheci anda fazendo hoje?” Pelo segundo é possível acompanhar as leituras das pessoas que respeitamos. Parecidos, porém distintos.

Na última onda da rede, a maneira de encontrar informação passou a ser via sites de buscas. Agora, começa a ser pela recomendação de gente com quem convivemos nas redes sociais, amigos ou não.

A segunda mudança é uma disputa pelo futuro da internet.

A rede de hoje parece fixa por um cabo ou por um wi-fi limitado pela distância do roteador. Quando comecei como jornalista, telefone era assim também. A um fio de distância ou à distância do sem-fio. Em apenas três anos saímos do mundo em que uma linha custava dois mil dólares e passamos ao universo no qual o pedreiro tem celular. Se wifi parece complexo hoje, em dois ou três anos todo mundo terá 3G. A internet ficará móvel.

Na coluna que sairá no Estado amanhã, falo sobre como a Microsoft ainda tem algum poder neste jogo. Mas quem está na disputa mesmo são Apple e Google. Impossível dizer quem vencerá, mas cada um tem visões um bocado distintas de como será a internet móvel. Ao Google interessam os padrões abertos. Há vantagens: sai mais barato para o consumidor, por exemplo. E, em um sistema aberto, novos softwares podem ser criados a toda hora por quem tiver vontade. Criatividade na internet, até hoje, dependeu disso. Um padrão fechado como o proposto pela Apple é mais seguro. Quando toda telefonia estiver integrada à internet, vamos querer estar sujeitos a vírus? A cavalos de tróia que assumem o comando de nossos celulares sem que sequer percebamos? Isto já acontece com computadores.

Tudo parece calmo, mas a rede está mudando intensamente neste exato momento.

Um rascunho deste post foi publicado anteriormente por engano.