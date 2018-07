Os professores Grace Augustine e Jeremy Bailenson têm dois pontos em comum e um, radical, que os distingue. Ambos tocam sua vida acadêmica na Universidade Stanford, de onde saem as melhores mentes do Vale do Silício. Ambos se dedicam ao estudo de avatares e de como mudamos quando imergimos em outros corpos. A professora Augustine, no entanto, é fictícia. Trata-se da personagem da atriz Sigourney Weaver no filme Avatar, de James Cameron.

Passar uma hora no Laboratório de Realidade Virtual de Stanford, dirigido por Bailenson, é uma experiência e tanto. Com óculos que simulam outro ambiente, outro corpo, numa salinha minúscula, qualquer um pode vagar por outras realidades.

Jeremy, um sujeito forte e baixo, sorriso fácil, boa companhia numa mesa de bar, é provavelmente o maior especialista do mundo na psicologia da realidade virtual. E Avatar – o filme – é incrivelmente fiel à ciência que já existe. Hoje, a coluna vai um quê diferente. É uma conversa sobre o que acontece quando vivemos, cada vez mais, “em avatar”.

Como mudamos a percepção que temos de nós mesmos quando incorporamos avatares em videogames ou outros ambientes?

O que as nossas pesquisas mostram é que, quando incorporamos avatares com aspectos diferentes de nossos corpos reais, passamos inconscientemente a nos comportar de forma diferente. Um exemplo: não importa a altura real de uma pessoa, ela vai se mostrar mais confiante quando incorporar um avatar alto. Vista um avatar atraente e você se torna mais sociável do que se estivesse num avatar padrão. Fica mais extrovertido, age de forma mais calorosa. O interessante é que estes efeitos continuam mesmo após deixarmos os avatares no mundo virtual. O sujeito que passou algum tempo num avatar atraente se torna mais confiante horas depois, quando vai passar uma cantada. É um efeito de ligação com o avatar que perdura.

Essas descobertas já têm impacto ou ficarão mais para o futuro?

Aqui nos EUA, a garotada passa mais tempo jogando videogames – ou seja, num mundo virtual e usando avatares – do que assistindo TV. Mesmo adultos que passam por jogos da rede como World of Warcraft e Everquest gastam um bom tempo incorporando avatares. Uma de nossas pesquisas mostra que o adulto que joga games padrão passa 20 horas por semana em avatar. Além disso, no Ocidente, já estamos nos habituando com a representação digital dos outros. Pode ser a voz pelo celular, o perfil nas redes sociais, ou o cotidiano em mundos como o Second Life. Quanto mais imersivos ficam estes ambientes, permitindo até a simulação de gestos como no Nintendo Wii, a fronteira entre nossa vida real e a virtual se torna cada vez mais difusa.

Do perfil numa rede social ao personagem num game Wii, tudo é avatar? Os efeitos são sempre os mesmos?

São avatares. Mas a ligação que formamos com eles depende de alguns fatores. Quanto mais um avatar se parece com a pessoa real, por exemplo, maior a ligação. Muitos gamers preferem uma imagem bem diferente de si. Mas quando avatar e jogador se parecem mesmo que só um pouco, a tendência de formar um elo comportamental é grande.

Outro fator é a possibilidade de controlar os movimentos do personagem. O terceiro é escolha. Ao escolhermos uma representação virtual de nós mesmos, já formamos algum elo. As ligações mais fortes se dão quando os três fatores estão presentes, mas basta um deles para que algo já mude dentro de nós. Várias pesquisas demonstram a ligação com nossos avatares mesmo quando se trata apenas de uma fotografia num perfil ou mesmo um ícone. Alguns dos efeitos de ligação já estão lá.

Os ambientes em seu laboratório são fascinantes, porém ainda um tanto simples. Estamos muito longe de termos ambientes virtuais como o holodeck realista da série Jornada nas Estrelas?

Tanto o ritmo do avanço tecnológico quanto o interesse do público por ambientes virtuais sugerem que não. Apenas dez anos atrás, fora fãs de ficção científica, ninguém havia sequer ouvido falar de ambientes virtuais e avatares. Estamos chegando lá.

Coluna publicada no Link em 8 de março, 2010