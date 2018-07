Não é sempre que isso acontece, mas tem um produto novo na praça que dá um banho em seu equivalente da Apple.

É a GoogleTV.

GoogleTV é um software que qualquer empresa pode instalar em uma caixa que se conecta à televisão. A primeira, que saiu na semana passada, é da Logitech. Ainda neste mês deve sair outra, fabricada pela Sony.

A caixa se liga a todo o sistema audiovisual da casa. DVD, Blu-ray, cabo, som e internet, seja com fio ou Wi-Fi. Daí, gerencia a conversa entre o maquinário. Assim como um smartphone, tem apps, aplicativos. O da CNBC, um canal pago de noticiário econômico popular nos EUA, abre numa tela a imagem da TV enquanto permite ao usuário que navegue pelos indicadores, dê uma checada em quanto anda a Bolsa.

GoogleTV deixa pesquisar na programação televisiva através de uma caixa de busca igualzinha à do site. Ela grava no HD a programação que o usuário indicar. Se os sites dos canais forem adaptados – o da HBO, por exemplo, já foi – é possível clicar em um link e assistir ao programa em questão.

Para esportes, é estupendo. Um bom aplicativo permite que se assista ao jogo enquanto os números de toda a rodada podem ser analisados minuciosamente. O da NBA, Associação Americana de Basquete, já é assim.

E logo, logo, dá para imaginar o site de um jornal incluindo na matéria um link que já dispara a gravação de um programa. Ou apenas para fazer a caixa alertar o espectador no momento em que ele iniciar. De quebra, ao menos lá no hemisfério norte, ainda é possível alugar filmes pela Netflix, a mais popular locadora dos Estados Unidos. Ou comprar música via Amazon.

E, posto que é coisa do Google, o celular que roda o sistema operacional Android serve de controle remoto para todas essas funções.

A AppleTV poderia ter sido assim. Aliás, a expectativa era de que seria. Ela permite aluguel de filmes, se integra ao iTunes e iPod Touch, iPhone ou iPad podem servir de controle remoto. Mas não se integra ao DVD, nem ao tocador de Blu-ray, quanto mais ao cabo. E, principalmente, não tem aplicativos.

Apps são chave. E apps seriam possíveis. A AppleTV roda o mesmo sistema do iPhone e do iPad. A decisão de excluir os apps é artificial e visa proteger as operadoras de TV paga e empresas de telecomunicações.

Com um aplicativo, qualquer um pode produzir vídeo com qualidade e colocar direto na sua TV. Os estúdios de cinema podem dispensar o atravessador – uma HBO da vida – e levar seus filmes direto ao consumidor. E a própria HBO tem liberdade de vender seu conteúdo próprio sem precisar dar um tostão para a operadora de TV a cabo.

Quem produz conteúdo sai ganhando. Quem repassa, o distribuidor, ganha um problema.

Ainda não há notícia de quando a GoogleTV estará disponível no Brasil. Já já começa a entrar por Cumbica ou pelo Galeão loucamente, nas malas de quem vai e vem de Nova York, Miami ou Texas. Funcionará mais ou menos, já que para muita coisa um cartão de crédito americano será necessário. Mas, assim como acontece com a loja iTunes da Apple, o brasileiro sempre arranja um jeito de se integrar ao mundo altamente tecnológico lá de fora.

Temos, no entanto, um mercado fechado a este tipo de novidade. De legal, no Brasil, persistirá apenas o CD e o Blu-ray, além de umas poucas gravadoras pequenas e ousadas que vendem por download. Nosso conteúdo audiovisual persiste amarrado ao século 20 enquanto o mundo segue em movimento.

Tecnologia funciona assim: se bloqueia demais, encontra-se um atalho. Sempre. E assim será.