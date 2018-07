No início da semana passada, o presidente americano Barack Obama surpreendeu um bocado. “Esses iPods e iPads e Xboxes e PlayStations”, disse a uma platéia de pais e formandos da Universidade Hampton, “distraem, desligam, não contribuem para nos emancipar”. É um tapa na cara vindo do presidente eleito usando redes sociais.

Estará errado? Houve o tempo em que a acusação se voltava contra a TV. Caixa maligna, alienante, criadora de uma geração de incapazes. A primeira geração formada com TV em casa é justamente a geração de Obama, ora pois, um dos presidentes mais intelectualizados da história recente dos Estados Unidos. Agora é a vez do iPod e do Xbox serem acusados de alienantes.

“Vocês estão se formando numa era em que o ambiente midiático nos bombardeia 24 horas por dia e sete dias da semana com todo tipo de conteúdo”, ele continuou, “nos expõe a toda sorte de argumentos, muitos dos quais não figuram lá muito bem quando lhes medimos a verdade.”



(Ilustração: Carlinhos Müller)

Obama é o primeiro presidente geek. Mal tornou-se presidente, o serviço secreto entrou para confiscar seu Blackberry. Questões de segurança, alegavam. Se o presidente dos EUA trocar comunicados delicados pelo celular e um hacker se intrometer, os resultados podem ser gravíssimos. Ele não é um homem qualquer, o que requer um nível de segurança além, muito além.

Obama não quis. Brigou pelo direito de ter um smartphone. Terminou conseguindo uma versão adaptada por gente capaz. O Blackberry presidencial não é como o do executivo ali na esquina. Mas de onde vem, portanto, esse conservadorismo repentino? Esse moralismo exacerbado?

“Com iPods e iPads e Xboxes e PlayStations, aparelhos que não sei usar, a informação vira mera distração”, continuou. “A informação torna-se diversão, uma forma de entretenimento.” Para Obama, “tudo isso está criando novas pressões sobre vocês, sobre nosso país, sobre nossa democracia”.

A imprensa especializada caiu em cima. Humoristas fizeram piada. E blogueiros em geral do seu lado viram-se repentinamente desconfortáveis. Obama, que diabos, disse que o Xbox do vizinho é um perigo para a democracia.

E ele está certo.

Ou quase: primeiro é preciso entender o que Obama está falando e como ele constrói seu discurso.

Obama já foi fotografado ouvindo música num iPod. Ele sabe muito bem como funciona. Talvez ele ainda não tenha tido um iPad em mãos, mas isso é coisa que se aprende a usar em segundos. E nem Sasha nem Malia, suas filhas, devem estar correndo o risco de perder seus videogames.

O presidente americano meteu brinquedos eletrônicos no discurso porque sabia que ia chamar a atenção e que gente no mundo todo ia tratar do assunto.

O que Obama está dizendo é coisa diferente, um pouco mais profunda. Informação é importante para que uma democracia seja forte. Boa informação é fundamental e um povo atento é necessário para a saúde de um país. Quanto mais gente se informa, quanto mais gente se dá ao trabalho de refletir sobre a informação adquirida, melhor a qualidade de um governo democrático.

O problema não é tanto o Xbox ou o iPad. Eles entram aí como metáforas da nova realidade digital que torna a informação abundante.

A informação é muita, porém nem sempre de qualidade. Paradoxalmente, para que nos informemos bem, é preciso um esforço maior, não menor. Na internet, carece que tenhamos mais atenção. Se nos permitirmos hipnotizar pela abundância de coisas escritas e vídeos e fotos e tanto mais, a reflexão não ocorre. Nos iludimos achando que temos informação mas a realidade passou sem que a tenhamos percebido.

Alfabetização digital é alfabetização midiática. Todos, não só jornalistas, precisamos nos tornar editores, curadores, selecionadores da informação. É disso, não do pobre Xbox, que Barack Obama está falando. E ele está absolutamente correto.