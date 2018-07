Às 16h do Brasil, começa no Vale do Silício o evento patrocinado pela Apple para anunciar sua nova linha de produtos. Entre eles estará um tablet – computador de mão, um celular avantajado. As editoras esperam um concorrente para o Kindle. TVs cogitam a possibilidade de ser um novo lugar no qual apresentar sua programação. Mas em nenhum canto o aparelho é aguardado com tanta avidez quanto cá na indústria jornalística. No final do ano passado, a editora Time publicou no YouTube o protótipo de como seria uma edição da revista Sports Illustrated no tablet:

Algo do tipo já daria para fazer no computador. Então por que tanta avidez? Ora pois, voltamos à questão da criação de escassez numa conversa que puxa, também, pela discussão a respeito de modelos abertos e fechados na rede de computadores, inclui a experiência do consumo de informação e flerta com a música.

O computador ligado à internet é um bicho aberto. É a natureza da rede. Não é à toa que cobrar por conteúdo online é difícil. A tecnologia foi desenvolvida por engenheiros e cientistas que queriam um meio fácil, rápido e eficaz de transmitir informação. Foi exatamente isto que construíram. A ficha na indústria da informação começou a cair quando vieram os primeiros sinais de banda larga e os modems começaram a ficar potentes o suficiente para a transferência de arquivos de música.

A história do Napster e das outras redes de troca é bem conhecida – mas vamos nos focar na do iPod.

Já existiam outros players de arquivos mp3 no mercado quando a Apple lançou o iPod. E o iPod ainda demorou um ou dois anos para pegar. Hoje, distantes que estamos daquele lançamento em outubro de 2001, talvez seja difícil reconhecer o quanto o aparelho alterou a maneira de experimentarmos música. É mais que um Walkman: é a possibilidade de carregar consigo uma discoteca inteira. De ter toda sua música à mão a qualquer instante. É a possibilidade de alterar o ambiente no qual estamos. Estar em Ipanema e buscar Tom Jobim para incrementar nossa percepção do momento, se isolar no metrô buscando o conforto de Sinatra ou atravessar a Paulista do Paraíso à Consolação ouvindo Bruce Springsteen. É a combinação que for desejada.

Mas o iPod não é apenas o iPod – é também, para a maioria de seus usuários no mundo, a iTunes Store. A legislação de direitos autorais no Brasil é complexa, as partes que arrecadam a comissão de músicos e compositores não se entendem e as grandes gravadoras são tacanhas. Por conta, não temos a versão nacional desta loja. Mas ligar o iPod ao computador e no tempo de dois cliques ter uma música por 2 reais é tão simples que funciona.

Sim: música continua sendo pirateada na internet. Mas ela é também vendida digitalmente por alguns motivos. A maior parte da música baixada via internet é consumida em iPods. Uma loja conectada diretamente ao aparelho é coisa tentadora. E, segredo de polichinelo, piratear música dá um trabalho desgraçado. Dez dólares pelo disco não é tão caro assim se vai poupar meia hora de trabalho.

O iPod alterou fundamente a experiência de ouvir música e, de presto, criou uma maneira simples e prática de consumir música. Que escassez está explorando? A de capacidade técnica e tempo. Piratear é sempre possível – mas para quem não tem tempo ou não sabe fazê-lo a iTunes Store está sempre ali.

Um aparelho, uma ferramenta tecnológica que altere profundamente a maneira de experimentarmos informação, é fundamental para que se crie uma nova escassez. Queremos informação daquele jeito, naquele formato – quanto custa? Ao criar esta tecnologia separada do modelo aberto da internet, cria-se também um modelo de negócios. Foi o que a Apple fez com música. E foi o modelo copiado pela Amazon para criar seu leitor de livros eletrônicos, o Kindle.

Tudo parece simples mas não é – basta comparar um iPod a um Kindle. O primeiro é de uma elegância em sua simplicidade, é obra de engenheiros enquanto artistas. O Kindle, coitado, é bom e prático, eficiente, mas não é lá um aparelho muito inspirado. A verdade é que a maioria dos apetrechos tecnológicos com os quais convivemos não são lá muito inspirados. Não conseguem mudar nossa experiência.

Este, ora pois, não é um objetivo trivial.

Assim, todos os olhos para o Vale do Silício, hoje à tarde. Afinal, é a Apple que vai anunciar um aparelho que talvez mude completamente a maneira de nos informarmos.