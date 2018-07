Sete anos de pastor servi cá pela blogosfera. Em agosto último, quando o acúmulo de trabalho me fez bater pino, encerrei as operações. Foi um bom descanso.

Blogar é vício – ora pois, de volta à labuta.

O Weblog me ensinou um bocado sobre internet, sobre as relações e os meandros da rede. Mas este não é o Weblog após descanso. A ideia é fazer deste um blog um tanto diferente.

Começa pelo tema. Não será um blog de política internacional. (Ao menos, não até o dia em que um aiatolá ou outro aprendiz de ditador lançar a fúria policial contra o povo; ainda assim, será exceção.) Tampouco será um blog diário. (Provavelmente não. Um dia após o outro.) Não haverá moças ou construções.

Talvez estantes.

Será um blog sobre transformações. Sobre como a maior revolução tecnológica desde Gutenberg alterou nossa forma de nos informar. Sobre como essas mudanças estão recriando indústrias inteiras. É um blog de tecnologia, por certo – mas não sobre aparelhos e sim sobre cultura, comportamento, política. Sobre jornalismo, às vezes – mas sobre como o jornalismo está se transformando em conversa. Sobre música e cinema, sobre economia, sobre as estruturas da sociedade.

O assunto é vasto.

Muitas vezes, nos tempos do Weblog, tive que resistir à tentação de escrever só sobre essas mudanças ao lembrar que era importante tratar de Israel, de EUA, de China ou do meu Irã. Aqui a tentação puxará pelo outro lado. Tudo bem. Faz parte.

Dado importante: não sou uma voz independente. Como editor-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado, sou parte interessada nessa discussão. Há um credo por aqui: acredito em bom jornalismo. Acredito em coisas antigas como isenção. Como fazer o máximo para informar tudo o que se sabe, não importa o lado.

Assim como acredito na internet. Gosto do fato de que ela inverte completamente a relação repórter-leitor e a transforme em conversa. São, muitas vezes, conversas duras. Na internet, os leitores são mais céticos. Questionam com muita frequência nosso trabalho; nossos valores. Tudo bem. No fundo, é porque todo leitor, na internet, é também um tanto jornalista e jornalista que o valha questiona tudo e só tem uma certeza: a dúvida.

(Mas são também, muitas vezes, conversas estupendas. Muitas das pessoas com quem convivi no Weblog viraram amigos – virtuais ou reais.)

Cá este blog é principalmente uma conversa. Pretendo ser rígido quanto ao tema: assuntos fora do tópico não entram. Mas, quando dentro do tema, prometo conversa franca.

Obrigado pela visita.

PS1. Há bons blogs que tratam do mundo, cá no Estadão.com.br. O Radar Global, da editoria de Internacional do Estado, é sempre rico em informação. Gustavo Chacra deu um show no Haiti. Liste-se ainda: Marcos Guterman, Ariel Palácios, Patrícia Campos Mello e Claudia Trevisan.

PS2. Este novo blog fugirá qual diabo da cruz de mencionar o conflito vigente entre Israel e Palestina.

PS3. Este blog não se compromete com quaisquer promessas em PSs.