Quando você fecha seu laptop, ele desliga o monitor, entra em estado de hibernação ou desliga automaticamente? Essas e outras configurações de energia podem ser ajustadas sem muitos problemas no Windows. Confira abaixo:

Em Configurações / Painel de controle, selecione Opções de energia.

1. Em Esquemas de energia é possível escolher entre diferentes padrões de configuração, de acordo com suas necessidades e equipamento.

2. As configurações ainda podem ser refinadas nas opções de desligamento do monitor, discos rígidos e sistema. É sempre bom manter o monitor desligado em períodos de inatividade — já o desligamento automático do disco rígido pode criar problemas em downloads e servidores.

3. Na aba No-break você encontra opções adicionais de configuração do periférico.

É possível configurar o comportamento do botão de ligar/desligar — o que ajuda os mais estabanados a não perderem dados a cada esbarrão acidental no lugar errado.

É importante manter ativada a opção de hibernação em laptops. Desktops com pouco espaço em disco podem economizar alguns parcos megabytes ao desativá-la.