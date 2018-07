Claro que a essa altura todo mundo já conhece o Google de cor e salteado. Mas a caixinha de busca que revela todos os meandros da internet é muito mais do que um simples campo de texto. Sem sair da página principal do Google, temos acesso a diversos serviços, como uma calculadora científica, um conversor de medidas, e até um dicionário de definições.

Para ajudar quem ainda não saiu da primeira fase no universo das buscas, o Google disponibiliza vídeos com casos hipotéticos de uso da ferramenta. No Search Stories, podemos acompanhar desde o nascimento de um romance em Paris, até a criação de um roteiro de viagem, tudo em vídeos curtinhos (a maioria tem menos de 1 minuto) que mostram como utilizar algumas das ferramentas menos conhecidas da empresa.

Confira abaixo um dos vídeos do Google, e para ver o resto, basta passar pelo canal Search Stories no YouTube.