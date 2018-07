Neste mês de fevereiro o Photoshop completa 20 anos. Cercado de polêmicas, o software que revolucionou o mundo da moda e da publicidade surgiu na tentativa de fazer um monitor preto-e-branco exibir tons de cinza.

A subrotina de software criada em 1987 pelo estudante de engenharia Thomas Knoll chamou a atenção de seu irmão John, que trabalhava na empresa de efeitos especiais cinematográficos Industrial Light and Magic – fundada por George Lucas. John convenceu Thomas a transformar o código em um software, e no ano seguinte já seria lançada a primeira versão, ainda com o nome de Image Pro.

O programa despertou o interesse de executivos da Apple e da Adobe, que ainda em 1988 garantiu os direitos de distribuição do software. Em 1990, chegava às lojas o Adobe Photoshop 1.0, para Mac. O Windows ganhou sua primeira versão do Photoshop no final de 1992.

Thomas Knoll continuou sendo o desenvolvedor-chefe do Photoshop até sua última versão lançada, a CS 4 (de 2008). Agora, apesar de separado, Thomas continua junto a sua criação, desenvolvendo o plugin que gerencia imagens em formato RAW (sem processamento). John ainda trabalha na IL&M, e foi supervisor de efeitos especiais em filmes como Piratas do Caribe.

Confira abaixo uma entrevista com John Knoll feita pelo Rackspace sobre a história do Photoshop [em inglês]:

* Com informações do Webdesigner Depot