Todo browser carrega alguns dados sobre a máquina onde está instalado – e, consequentemente, sobre o usuário. O site Panopticlick ajuda a entender melhor as informações de sistema contidas no navegador, exibindo na tela absolutamente tudo que pode ser descoberto sobre o seu computador através do simples ato de abrir um site.

As informações apresentadas vão desde modelo do browser e plugins instalados, até as regras para cookies (arquivinhos ocultos com pequenas informações de personalização de alguns sites, como usuário logado, esquema de cores, etc.), fuso horário, e fontes instaladas. O processo é todo anônimo.

A ferramenta é indispensável para administradores de sistema e webmasters, e ainda ajuda o usuário comum a controlar que tipo de informação seu navegador anda espalhando por aí…