O site 3outube oferece uma forma prática e rápida de baixar para o HD seus vídeos favoritos do YouTube. Basta substituir o ‘Y’ na url do vídeo por um ‘3’, que você é direcionado para uma página com links para download do mesmo nos formatos FLV (Flash Video) ou MP4. Fica mais ou menos assim:

Quem usa o Firefox também tem diversas opções de complementos que facilitam na hora do download. O Video DownloadHelper é um dos mais populares, e funciona também com outros sites, como MySpace, DailyMotion e MetaCafe.