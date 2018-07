Não aguenta mais falar em Charlie Sheen? Lady Gaga? Justin Bieber? Essa extensão do Chrome é para você.

Silence of the Celebs faz o que o nome sugere: bloqueia qualquer menção às celebridades. Basta digitar qual delas você deseja calar — Justin Bieber, por exemplo — e os artigos que o mencionam não aparecem mais.

Parece perfeito, não? O único problema é que a extensão só funciona para os sites que têm suporte à ela — (The Huffington Post, CNN, TMZ e The New York Times têm).

Se a sua birra é só com o Charlie Sheen, há uma extensão específica para ele: Tinted Sheen, que funciona em Chrome e Firefox.

(via Mashable)