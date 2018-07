O Kurrently é um site que uniu no seu sistema de buscas duas grandes redes: o Facebook e o Twitter. Para quem quer saber o que está sendo dito e as últimas novidades comentadas, ambas são fundamentais. Nos resultados de busca, o site intercala os que vieram do Feice e os que vieram do site de microblogging. Pela barra lateral esquerda é possível refinar a busca (escolhendo se quer buscas no Twitter, no Facebook ou nas duas) e ainda há a opção de controle com que a barra de resultados vai ser atualizada (rápido, devagar ou parada). Faça o teste.