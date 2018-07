O Gmail pode não ser o serviço de webmail mais popular do mundo — ainda perde para o Yahoo Mail em número de usuários. Em compensação, tem os usuários que ficam mais tempo com a página de e-mail aberta, e que também são os mais exigentes. Esses mesmos usuários apontam dois problemas “tradicionais” do Gmail: a dificuldade em organizar as mensagens de forma mais simples, com um clique, e a lentidão na hora de navegar por muitas mensagens em sequência.

O segundo problema já tem solução, pelo menos temporária: foi adicionada ao Labs, a área de experimentos do Gmail, uma opção que permite o avanço automático de mensagens após a leitura. No formato atual, assim que o usuário deleta ou arquiva o e-mail que está lendo, ele é redirecionado de volta a sua caixa de entrada. Com a opção ativada, o Gmail passa a carregar a mensagem seguinte (ou anterior) ao invés da Inbox.

A nova opção facilita a leitura de mensagens sequenciais pra quem recebe muitos e-mails de destinatários distintos. A funcionalidade é comum a maioria dos clientes de e-mail, online ou não, mas só agora começa a ser introduzida pelo Google no Gmail. As funções mais populares do Labs eventualmente são implementadas para todos os usuários, e as menos usadas acabam desativadas.