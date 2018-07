A recente profissionalização dos bebedores de cerveja ajudou a criar um mercado com muito mais opções para o brasileiro além das quatro marcas mais tradicionais. Agora até mercadinho de esquina já conta com alguns exemplares de Pale Ale, Weissbier e Stout. Mas as variações entre os tipos de cerveja nem sempre são óbvias, e acabam se perdendo nas dezenas de denominações diferentes.

Para resolver o problema, o designer Ben Gibson se juntou ao editor Patrick Mulligan para desenvolver um infográfico que relaciona as principais (e mais elogiadas) marcas de cerveja em meio as suas “familiares”, aquelas de sabor e fermentação mais próximas. Confira abaixo:

O pôster pode ser comprado no site Pop Chart Lab.