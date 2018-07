O site Free Art & Technology (F.A.T.) publicou em seu blog uma imagem que lista, senão todos, a grande maioria dos serviços oferecidos pelo Google. O FAT se lançou recentemente em campanha contra a empresa, e a imagem disponibilizada faz piada com o lema interno da empresa, “Don’t be evil” (“não seja maldoso”).

A ilustração Are You Evil? foi inspirada pela parecida Are You Social?, e pode ser baixada na íntegra para você imprimir em papel especial e transformar em camiseta. Também ajuda a acompanhar o nível de dependência dos serviços Google em seu cotidiano.