Um dos elementos mais marcantes no Firefox é a barra de pesquisas, ao lado da barra de endereços. Ela facilita o acesso a alguns sites mais comuns no dia-a-dia, como o YouTube ou a Wikipedia, redirecionando o usuário imediatamente para a página com os resultados de busca.

Normalmente a gente acaba usando o Google, mesmo, já que é o mecanismo de busca padrão do Firefox. Mas com alguns minutinhos de ajustes, dá para fazer esse processo ficar ainda mais simples: usando palavras-chave.

As palavras-chave são pequenos códigos usados para acessar uma busca específica a partir da barra de endereços. Então, ao invés de escolher um mecanismo na barra de pesquisas, basta digitar a palavra-chave seguida do termo que você deseja buscar.

A configuração é simples: basta clicar no ícone do buscador na barra à direita, e selecionar Organizar pesquisas. Abre-se uma janela com todos os mecanismos de busca instalados no seu navegador. Perceba também neste menu a opção Adicionar site, que aparece quando você navega por páginas com mecanismo de busca nativo, e é uma das formas de adicionar novas buscas ao seu navegador.

Na janela que aparece, selecione uma das pesquisas e clique em Palavra-chave. Em seguida, digite o termo que você quer usar nas buscas pela barra de endereços – de preferência, um código curto, pois a meta aqui é agilidade. Por exemplo, o YouTube pode virar yt, ou a Wikipedia virar wp.

Depois de inseridas as novas palavras-chave, é hora de testar. Digite um dos códigos escolhidos na barra de endereço, seguido de uma palavra qualquer a ser buscada. Você deve ser redirecionado para a página de resultados da busca.

Outra forma de adicionar novos mecanismos de busca no Firefox é através do repositório oficial. E a dica final é, dentro do Firefox, utilizar os atalhos de teclado CTRL + L para mover o foco do cursor até a barra de endereços, ou CTRL + K para ir à barra de pesquisa.

Depois mostraremos como configurar as buscas no Google Chrome.