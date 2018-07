Diante dos problemas de privacidade, houve muitas reações. Teve gente que deu de ombros e continuou lá. Teve gente que saiu de vez. E gente que mudou as configurações de segurança e ficou mais tranquila. Mas e quem não gostou de nenhuma dessas opções e ainda está inquieto com a privacidade de seus dados?

Há uma quarta opção: criar um perfil com o mínimo de informações pessoais possível. Com ele, não dá para usar todas as possibilidades do Facebook, nem para sair gostando de mil coisas internet afora, nem para usar aplicativos como os joguinhos (na verdade, dá para fazer tudo isso, mas aí o perfil minimalista perde o seu propósito). É jeito de sair sem realmente sair do Facebook, uma forma de ficar praticamente invisível. Pode ser útil para quem quer apenas manter contato com os amigos mais próximos e ver o que eles estão falando.

1. Crie um e-mail descartável

Essa é uma boa dica para várias redes sociais. Ter uma conta de e-mail gratuita para se inscrever em redes sociais ou serviços não muito confiáveis e assinar newsletters pode ser uma boa opção para proteger seu contato pessoal e para não se irritar com spams e notificações. Se quiser, você pode direcionar as mensagens desse e-mail para o que você usa frequentemente e acompanhar tudo em uma conta só. Para que ter duas então? Porque caso o Facebook ou qualquer outro site dispare um vírus, seus contatos (cadastrados no seu e-mail oficial) não serão infectados também. E porque você pode optar por excluir esse e-mail (por isso ele é descartável) sem grandes dilemas.

2. Faça um novo perfil

Crie uma nova conta no Facebook com o e-mail descartável de que falamos acima. Adicione seu outro perfil como amigo e só. Não coloque mais informações sobre você nem adicione mais pessoas por enquanto. Também é possível apenas reconfigurar a conta que você já tem, mas ao criar uma nova você pode partir de uma timeline zerada e escolher quais amigos realmente quer ter.

3. Aceite-se

Volte à sua conta antiga e aceite “o seu novo eu”. Sugira os amigos que você realmente quer manter para seu novo perfil.

4. Configure sua privacidade

De volta ao novo perfil, entre nas “Configurações de privacidade” na aba “Conta”. Vá em “personalizar configurações”.

– Desabilite a possibilidade de seus amigos postarem em seu mural.

– Só permita que você veja as fotos e os vídeos em que foi marcado.

– Não deixe ninguém ver seu email e nome de usuário

– Não permita que achem você no Google

– Ainda na edição das configurações de aplicativos e sites, desative todos os aplicativos.

5. Exclua sua antiga conta

Pronto! Mais fechado impossível. Você pode manter as demais configurações de privacidade conforme o Facebook recomenda, já que a ideia desse é postar o mínimo de conteúdo possível.