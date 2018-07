Hoje em dia quase todo mundo ouve música no YouTube. Mas, para isso, você precisa de uma conexão à internet. Até agora. Com o FetchMP3 é possível transformar os vídeos em MP3 em poucos segundos.

Basta colocar o URL do vídeo no espaço e fazer a conversão. É tudo rápido e simples. A ferramenta também funciona com vídeos postados no DailyMotion.

Os pontos negativos são o fato de ter que se cadastrar no site, a qualidade duvidosa do áudio e a quantidade de pop-ups que se abrem ao fazer o download. Mas a ferramenta vale a pena caso você queira ouvir a música em um outro dispositivo, ou mesmo offline.

Confira: http://fetchmp3.com