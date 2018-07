Você provavelmente já conhece o Lorem Ipsum, aquele texto em latim usado para preencher espaços vazios em um modelo de template de blog ou em uma peça de diagramação… O Lorem Ipsum é uma ferramenta dos diagramadores para facilitar o entendimento e a apresentação do padrão a ser utilizado.

Agora os designers também têm essa ferramenta. Quer dizer, sempre tiveram, mas antes era necessário abrir o Photoshop – ou até mesmo o Paint – e salvar uma imagem vazia do tamanho exato necessário para preencher um layout. Com o Dummy Image, é só você digitar o tamanho que quer (em pixels, no padão ‘largura x altura’) na barra de endereços do seu navegador, logo depois da url padrão do site. Fica mais ou menos assim:

E o resultado é esse que você pode ver no começo do post. É só lembrar de, quando salvar a imagem, acrescentar um .jpg no final – é porque as imagens não existem efetivamente, gravadas e “baixáveis” a partir de um servidor. Elas são resultado de um applet simples e pequeno, mas que se prova um grande facilitador de tarefas. E o melhor de tudo é que se você quiser instalar o applet no seu servidor (e ser capaz de gerar suas próprias imagens dinâmicas), toda a documentação e arquivos necessários também estarão disponíveis no site.

(via LifeHacker)