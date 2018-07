O Parody Motivator Generator ajuda a criar seus próprios pôsteres motivacionais. Basta inserir uma foto e definir o visual da imagem que o site faz todo o trabalho de montagem.

Você pode escolher a cor da borda e da fonte usada, além de definir o texto que vai embaixo da foto.

Depois é só salvar e imprimir suas melhores criações, para então espalhá-las pelo escritório e dar aquela revigorada nos ânimos dos companheiros de trabalho. Por US$ 13, você ainda pode encomendar o pôster criado direto no site e recebê-lo confortavelmente em casa, no tamanho 28×35 cm (aproximados).