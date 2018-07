O AdBlock serve para bloquear anúncios publicitários, sejam eles banners, applets java ou flash, e quase qualquer tipo de propaganda encontrada atualmente na internet. Um dos complementos mais populares de todos, o AdBlock conta com versões para Firefox e Chrome.

O mecanismo é bem simples, permitindo que você use uma lista pré-configurada de anúncios bloqueáveis, ou que faça o bloqueio manualmente, clicando com o botão direito do mouse sobre a propaganda. Nos dois modos, é possível controlar as propagandas e URLs bloqueadas, garantindo ao usuário também a possibilidade do desbloqueio.

Confira no vídeo abaixo como o AdBlock funciona:

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/1865

No Chrome: https://chrome.google.com/extensions/detail/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom