O StumbleUpon já existia como toolbar opcional para a maioria dos navegadores, e com isso sua transformação em plugin foi natural.

É um dos favoritos entre os exploradores da web: aqueles que gostam de navegar sem destino certo, clicando de link em link, deixando a internet pegar de surpresa.

StumbleUpon traduz-se como “Esbarrar em” algo, e é literalmente isso que a extensão faz: ajuda a “esbarrar” em sites perdidos pela internet, mas que atendem à sua lista de interesses. Essa lista é formada através de interesses específicos selecionados (como música, cinema, tecnologia, etc.), e através de suas próprias avaliações dos sites encontrados – basta clicar em um dos botões de Gostei / Não Gostei. Clicando em Stumble!, um novo site aleatório se abre, e a diversão só para quando você quiser.

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/138

No Chrome: https://chrome.google.com/extensions/detail/kcahibnffhnnjcedflmchmokndkjnhpg

No Internet Explorer ou Safari: http://www.stumbleupon.com/