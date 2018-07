A Microsoft anunciou para o dia 15 de setembro o lançamento oficial do Internet Explorer 9. Usuários avançados já podem testar a versão beta do navegador, que conta com recursos de aceleração gráfica e HTML 5.

Para provar a qualidade da navegação no novo Explorer, o Mashable divulgou um vídeo em que mostra o aplicativo suportando um extenuante teste de desempenho, e o compara ao Google Chrome. Confira abaixo:

O Internet Explorer ainda é líder no mercado dos browsers, mas vem perdendo força desde a metade da década, com a popularização do Mozilla Firefox e Google Chrome.