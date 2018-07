O artista Michael Paukner cria pôsteres a partir de dados e infográficos. Uma de suas mais belas criações mapeia a onipresença de satélites e lixo espacial na órbita terrestre a partir de dados da União dos Cientistas Engajados.

Esse e diversos outros pôsteres podem ser comprados na loja oficial do artista. Veja mais trabalhos de Paukner no Flickr oficial do artista.

