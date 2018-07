O CTRL+C CTRL+V se tornou padrão para quando precisamos copiar um texto de algum lugar. Mas e quando esse texto está dentro de uma imagem, inclicável? O site Free OCR pode ser a solução.

OCR é a ferramenta de reconhecimento de óptico de caracteres (em inglês, Optical Character Recognition) que acompanha a maioria dos scanners, e que ajuda a transformar um pedaço de texto escaneado em documento editável.

O Free OCR parte do mesmo processo, mas trabalhando apenas com imagens prontas — tanto escaneadas quanto, simplesmente, imagens encontradas na web. Ainda é possível indicar a linguagem do texto para refinar a qualidade do reconhecimento de caracteres.

Confiram em http://www.free-ocr.com/