O Trillian é um dos mais tradicionais substitutos de Messenger. Capaz de se conectar nas redes do Windows Live, GTalk, Yahoo e Skype, o aplicativo agora também se integra as suas redes sociais – Twitter, Foursquare e Facebook, entre outras. A versão ganhou o nome de Astra.

A compatibilidade com o Windows 7 foi melhorada, e o novo Trillian Astra tem até suporte de geolocalização (bastante eficiente para uso com o Foursquare). Sua maior vantagem, no entanto, é mesmo a integração de diversas redes de contatos em uma só, facilitando na hora de achar seus amigos online.

O Trillian pode ser instalado em seu PC com Windows ou iPhone. Versões para Mac e Blackberry encontram-se em fase de desenvolvimento. Ele também pode ser acessado na nuvem, sem a necessidade de instalação de software, através do site Trillian.im.

Confira nas imagens abaixo o visual do novo Trillian.