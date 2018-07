Uma senha pode ser quebrada por um computador em segundos, minutos, dias, anos. Ou nunca. Quanto tempo levaria para um computador descobrir a sua?

O How Secure Is My Password é uma ferramenta que analisa matematicamente e mostra o tempo que um computador levaria para crackear a senha. Muitos serviços e aplicativos já analisam a senha postada, mas vale a pena passar por esse site só para ter uma ideia mais clara da força da senha.

Confira: http://howsecureismypassword.net