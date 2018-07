Na manhã deste sábado no Canadá (madrugada de sexta para sábado aqui), o Personal Computer Museum, da província de Ontario, vai fazer o primeiro tweet a partir de um computador Commodore Vic-20.

O Commodore foi um dos primeiros computadores pessoais a se tornar popular e alcançar números impressionantes de venda ainda nos anos 80, graças a sua tela colorida e seus 5 Kb de RAM. Não confundir com a banda Commodores, que revelou o cantor Lionel Richie e emplacou os hits “Easy” e “Three times a lady”.

A máquina exposta no PC Museum, na cidade de Brantford, ganhou um software em fita cassete capaz de acessar o Twitter. Visitantes do museu também poderão usá-la para postar seus tweets.

Para acompanhar os tweets do Commodore, basta seguir o @vintagepc. Mais informações sobre a exposição no site oficial, e saiba mais sobre o Commodore Vic-20 no DenialWiki.