Sim, ideias de pautas surgem nas redes sociais. Passou no Twitter: Já falam em iPhone6. Fiquei encucado… será que já tem domínios apostando no lançamento do gadget da maçã? Bingo! tem. Senhoras e senhores, apresento-lhes os domínios de iPhone do amanhã e depois de amanhã e do ano que vem 😀 O iPhone6 Virá com