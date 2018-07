Lançado no início de 2014, o Google Publisher Plugin facilita bastante a configuração de anúncios da rede Adsense em sites da plataforma WordPress. O número de downloads até o momento, pouco mais de 25 mil downloads, é baixo e demonstra que o interessa da Google em anunciar esse produto ainda é contido. Pode ser pelo fato de ainda estar em fase beta – ou seja, não está em versão final.

A instalação

Não é difícil. Pode ser realizada via caminho padrão, usando o recurso ‘adicionar plugin’, na interface do WordPress, ou, se preferir e souber como, fazendo o download do software em sua máquina local e depois via upload na aba ‘Enviar’.

O WordPress deverá apresentar uma relação de plugins. É importante escolher o certo. Isso pode ser feito verificando a autoria do software. É tão importante que separo uma imagem apenas para alertar sobre isso.

A configuração é super intuitiva. Basta acionar o recurso na aba ‘Configurações’, selecionar a opção ‘Google Publisher Plugin’, confirmar a vinculação do site com sua conta Google e partir para a configuração das peças publicitárias para fazer parte da rede de afiliados da Google.

Basicamente, o Google vai apresentar o seu site, divido em três secções: página Inicial, página simples e post único. Infelizmente, não há opção para as páginas de categorias e de tags. Isso pode ser contornado com a criação de páginas para cada categoria e ou tag, ou diretamente com a edição dos arquivos .php (avançado).

Ganhar dinheiro com blog

A não ser que seu site ou blog ocupe as primeiras posições para termos altamente procurados – 60.000+ consultas por mês no Brasil ou região que deseja ‘atacar’ – é provável que seu lucro seja pequeno (para não dizer desprezível). E não adianta ir para as redes sociais promover coisa ruim ou sem relevância. Você pode até atrair algumas pessoas, mas os cliques nos ads, que são o que interessa, acontecem pouco.

Outra circunstância com qual o blogueiro deverá lidar é o design dos anúncios. Apesar de responsivos, ou seja, a peça se adapta ao formato da tela do visitante (smartphone, tablet, desktop, coisa) o visual será aquele monótono de sempre. Isso pode ser arrumado visitando sua conta no adsense.google.com e realizando a formatação de cada peça. Lá, você poderá escolher cor de cada link, tamanho e format da fonte, cor de fundo das caixas de publicidade e muitas outras características das peças.

Os links:

Google Publisher (beta)

WordPress

É isso, valeu!!