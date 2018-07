Só pode ser um trote…

Há alguns anos, a Microsoft comprou o site jellyfish.com, voltado à comparações de preços. De forma sorrateira e, até o momento sem explicação, a Microsoft programou a URL jellyfish.com para redirecionar o visitante que acessa esse endereço a partir de resultados de busca do Google, para uma lista com os resultados no Bing, de propriedade da empresa famosa pelo sistema operacional Windows.

Olha só, como fica o resultado de busca no Google quando procurado o termo Jellyfish:

Mas, assim que é clicado, esse link conduz o usuário para fora do domínio no Google e o leva para os resultados de busca por Jellyfish no concorrente, Bing.

E nem é sexta-feira 🙂

Valeu!!