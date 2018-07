Muitas das técnicas e estratégias por trás da escolha de palavras chave em planejamento de conteúdo, incluem a análise da ‘intenção de busca’ do internauta/da audiência. Sabemos o que procuramos em nossas pesquisas no Google ou em outro motor de buscas. Mas, de que maneira isso é interpretado no mundo so searchmarketing?

Os três (4) tipos de inteção consagrados são:

Busca Informacional

“Como fazer batata frita”, “Cambagem ideal para o Ford Bigode” e buscas por verbetes isolados, como “Wasabe” ou por “Palmeiras”.

Chamamos de informacional, porque, considerada a estrutura da frase, é bastanta claro que você procura por uma informação. No caso das buscas por termos isolados, a falta de palavras que descrevam o que exatamente você desejar saber obrigam o buscador a elencar resultados informacionais nas primeiras posições.

Busca Navegacional

Dão indícios claros ou, melhor, consistentes de que o internauta quer ir até o site da entidade pesquisada.Nessa categoria entram pesquisas iguais a “site da receita federal”, “Lojas do Zé”, “petrobras”. O fato do nome da entidade estar na busca é um sinal claro para o mecanismso de busca do desejo de ir até o site da receita, das lojas ou da companhia exploradora de petróleo. É claro que os sites dessas organizações serão o primeiro lugar dos resultados. Eles são considerados resultados ‘vitais’ – assunto para um próximo post.

Busca transacional

Você deseja baixar um software trial? Assinar um jornal ou pesquisar por preços de notebooks? Sem saber, acaba de realizar uma busca do tipo transacional. As páginas (URLs) mais competentes para resolver o seu problema serão justamente aquelas que oferecem as repostas a essa intenção. A homepage da revista ou de um jornal não são ideais, ainda que você inclua na pesquisa o nome do veículo, como “assinar estadão”. O mesmo vale para a home do fabricante de notebooks.

De brinde, a busca por localização

A busca por localização inlcui as pesquisas que devolvem um mapa na Serp. ‘Pizzaria SP’ entre nesse grupo; o mesmo vale para ‘clínica psiquiátrica’. Os resultados serão mesclados de maneira a informao onde pode encontrar determinado serviço, produto etc.

São muito válidas e têm grande peso nas pesquisas feitas com plataformas móveis, jeito preciosista de dizer “mobile” (mobáili) ou smartphone, tablet, notebook, coisa.

Pense na intenção de usca de seu público quando for planejar o conteúdo de seu site.

Valeu!!

Rápido e rasteiro! Igual o bom e velho…