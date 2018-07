O ‘czar’ antispam da Google, Matt Cutts, vez por outra responde a perguntas postadas por SEOs ou por curiosos sobre o funcionamento do ranking no Google.

Faz poucos dias que chegou uma pergunta que o próprio Matt estranhou. Era mais ou menos assim “Matt, por que motivos meu site, mais antigo, e com anos de história para contar vem levando a pior quando o assunto é ranquear para a palavra-chave escolhida? Estamos apanhando de sites menores, mais novos e com mais spam do que o nosso – o que há de errado?”

A pergunta causou espanto, porque normalmente é feita de maneira inversa. São webmasters ou donos de sites e SEOs com domínios novos, perguntando o motivo de saírem abaixo de domínios mais antigos.

Matt responde que talvez seja hora do leitor que postou a indagação colocar a mão na consciência e reavaliar sua percepção acerca do próprio site. “Sabe, às vezes a página em questão tem um design que era muito apropriado para sua época, mas em que faltam recursos de toda natureza que hoje são esperados por internautas”.

Se quiser, pode assisistir ao vídeo com a resposta de Matt Cutts abaixo (em inglês):

Por muito tempo rezou a lenda de domínios antigos terem necessariamente maior autoridade, considerando que estão na web a mais tempo, tem mais conteúdo único, portanto pertencem à classe de sites ‘maduros’, mais dignos de confiança por parte do buscador. Mas isso não vale quando programamos um website em 2002 e insistimos em sair no primeiro ligar do Google, só porque éramos o primeiro lugar durante a Copa do Mundo nos países asiáticos.

Pense nisso quando for redesenhar seu site, e não esquece que planejar um redesenho com o único objetivo de “melhorar o SEO” não é uma estratégia adquada. SEO é – sem sombra de dúvida – importante, e muito. Mas não pode ser o cerne de um site com propósito maior, o de ser realmente sustentável – coisa que um portal frankenstein, alimentado artificialmente às pílulas milagrosas, essências de jiboia e óleo de peixe boi não é.

Logo depois de assistir ao vídeo, tuitei ao Pedro Dias, ex-Google, a essas horas mais brasileiro do que português, o que eu pensava da afirmação do dono do site mais antigo sobre os sites concorrentes.

