O post de hoje trata da famigerada taxa de rejeição, que rouba o sono de muitos profissionais de marketing digital, quando analisam o tráfego e o comportamento de visitantes em sites em plataformas de analytics, como o Google Analytics. Também conhecida como Bounce Rate, a taxa de rejeição descreve o abandono de uma URL, a interrupção/finalização da navegação (ida para fora do site, fechamento da janela/aba); simples assim.

Ainda assim, para muitos, altas taxas de rejeição em algumas páginas são igual a um tapa na cara; um “eu te odeio” e um bater de porta adolescente.

Taxa de rejeição não é taxa de “rejeição”

Um dicionário na web define rejeição como “Rejeitar algo ou alguém. Desaceitação, recusa, desaprovação. Ignorar alguma coisa ou alguém por não aceitar algum fato/situação.”

3 dicas para diminuir a taxa de abandono em páginas de conteúdo

1. Dê ao leitor a oportunidade de interagir com o site. Uma maneira de fazer isso são as polls, pesquisas, em português. Faça perguntas simples e que peçam um mínimo de interação e esforço;

2. Ofereça conteúdo relacionado. Linque posts da mesma categoria e assunto semelhante na forma de listas;

3. Entregue ao leitor aquilo que ele busca logo na primeira dobra da página. Paciência é finita. Se esta lista estivesse no final do post, esse artigo tera uma taxa de abandono da navegação maior.

Mas a interrupção ou a finalização da navegação é algo que precisa ser interpretado com calma e com um olhar sóbrio acerca das URLs que a apresentam.

Por quê?

Porque dependendo da função de uma URL, o esperado é que haja taxa de rejeição alta; caso contrário algo não estará bem.

Que páginas são essas?

A página de buscas do Google, por exemplo.

A função das páginas com resultado de pesquisa é levar o visitante para uma URL oferecida entre os dez (ás vezes mais) resultados exibidos. Cada vez que um usuário clica na página Nº 2 de resultados, isso significa que aqueles exibidos anteriormente não satisfizeram o internauta.

Uma página com alta taxa de rejeição pode:

Ser perfeita. Pois ela resolveu a questão do visitante;

Ser naturalmente rejeitada – confirmações de compra, URLs de agradecimento, por exemplo.

Valeu!!

E se o sentimento de abandono ficar insuportável, escute um pouco de Motörhead 🙂