A rede social alemã Xing, voltada a unir pessoas em busca por oportunidade de carreira, introduz uma política, no mínimo espantosa quando pensamos em redes sociais: o uso obrigatório de gravata na imagem do perfil.

Não interessa se é um homem ou uma mulher, todos são obrigados a usar o adorno em volta do pescoço.

Sem restrição de cor, tipo ou estabalecer qualquer critério de uma suposta decência, a regra permite que os acessórios sejam escandalosos e/ou que sejam trajados por cima de uma camiseta, de uma camisa polo ou sobre uma jaqueta jeans.

E quem não tem gravata?

Não seja por isso. A rede social envia uma gravata aos usuários que devem retornar o bem depois de tirar sua foto. Em informe à imprensa, eles admitem que “os sete modelos de cores não têm qualquer apelo ou charme”. Quem desejar, poderá solicitar o envio do modelo selecionado e poderá ficar com ele por 14 dias. Imediatamente um usuário da rede postou um comentários solicitando ao Xing que leve em consideração aqueles que não sabem dar um nó de gravata. No comentário, Markus G. sugere que sejam colocados à disposição ao menos dois modelos com zíper, também encontrados em cores e motivos sem qualquer apelo.

A medida entra em vigor no dia 1º de maio e os perfis serão inspecionados manualmente. Quem fugir à regra e usar uma fotografia sem o acessório será notifcado e terá quatro dias para adequar-se, sob risco de ter sua conta cancelada.

A proposta pode não passar de uma brincadeira, posto que o CEO da empresa e os membros da equipe de imprensa não trajavam gravatas nas fotografias disponibilizadas no repositório oficial de imagens da empresa.

Atualização

Pode ser brincadeira?

Não. Não pode ser; é. Ocorre que a Xing percebeu esse boato circulando em outros sites e decidiu não contrariar. A brincadeira pode custar caro à Xing. Em fóruns virtuais em idioma alemão correm posts com usuários manifestando-se veementemente contrários à media.

Em uma lista de discussão, um membro da rede afirm ter perdido mais de 78 contatos que, revoltados com a imposição, decidiram sair da Xing.

Em discurso na terceira pessoa, ‘derneue7erist’ (apelido usado em um fórum) diz “Wir sind der Meinung, Leistung zählt, nicht das Aussehen….” traduzindo, “somos da opinião que performance é mais importante que aparência…”. Outro membro de um fórum diz que se a Xing perder dez porcento de seus perfis, isso poderá representar uma perda relevante, pois em termos de usuários, a rede é fraca.

Resta aguardar quel será a próxima jogada da rede social para transformar o limão de volta em estado de limonada, da forma que começou.