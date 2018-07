por Luiz Fernando Toledo

É dia de comemoração para os nintendistas e fãs do Gameboy Advance (GBA). O terceiro portátil da Nintendo completa 13 anos desde o lançamento no Japão nesta sexta, 21, com um histórico de peso: foram quase 80 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O console foi lançado em três versões: Gameboy Advance, Gameboy Advance SP (bateria interna recarregável e tela iluminada) e Gameboy Advance Micro (menor e com aspecto mais “moderno”).

Foi uma evolução considerável em relação ao antecessor Gameboy Color (GBC), com uma tela de LCD de 2,4 polegadas capaz de produzir mais de 32 mil cores. Para os saudosistas, GBA e GBA SP aceitavam também cartuchos do GBC. Com as novas possibilidades gráficas, a gama de jogos se ampliou e as histórias ficaram mais complexas e longas.

Confira esta lista com cinco games imperdíveis que fizeram história no pequeno videogame:

Pokémon Ruby/Sapphire (2004)

A extensa série de games RPG Pokémon ganha suas tradicionais versões para o GBA. Cada uma com suas especificidades, como pokémons exclusivos e lendários alternados. Os gráficos foram bastante melhorados e os pokémons se movem quando lançados em batalha. A história se passa em Hoenn. Para fãs da saga, o jogo é imperdível – assim como todos os outros que o antecederam e aqueles que vieram depois.

Castlevania: Aria of Sorrow (2003)

Inspirado em um dos games mais aclamados da série, Castlevania: Symphony of the Night (Playstation), este game de RPG-Ação conquistou os gamers por sua diversidade de cenários e armas disponíveis. Cada um dos monstros era capaz de transmitir ao personagem Soma Cruz uma habilidade nova, bastava ter paciência para matá-los insistentemente até adquirí-las. Sem contar, é claro, com os machados, espadas, adagas e outras tantas ferramentas para massacrar tudo que se movimenta no caminho até o Dracula.

Wario Ware Twisted (2005)

Um game como você nunca viu. Não há uma grande história por trás, mas cada minuto nessa série de minigames frenéticos faz valer cada centavo gasto. Cada um deles não toma mais do que cinco segundos para ser jogado, mas a velocidade com que as coisas acontecem na tela é assustadora. Para inovar mais, foi introduzido ao cartucho um giroscópio para tarefas específicas. A ideia deu tão certo que rendeu versão para o sucessor do GBA, o Nintendo DS.

Legend of Zelda: Minish Cap (2005)

Quem não espera um novo game da série Zelda quando compra qualquer coisa da Nintendo? E mais: já sabe que virá inovação na jogabilidade. Desta vez, Link descobre a habilidade de ficar em um tamanho microscópico (ou crescer) e passar por pequenos buracos. Outra oportunidade para explorar o vasto mapa e descobrir segredos em locais inimagináveis.

Golden Sun (2001)

Um dos RPGs mais bonitos já criados para um portátil. Os gráficos de Golden Sun são bem desenhados, coloridos e chamativos. Criado pela Camelot, este game de turnos fez tanto sucesso que deu sequência no próprio GBA. A mecânica das batalhas é simplesmente viciante.

E você, concorda com a lista? Quais jogos lhe tiraram o sono e deixaram os dedos dormentes? É claro que deixamos passar outros clássicos como Metroid, Fire Emblem ou Mario&Luigi. Mas estes ficam para uma próxima lista.