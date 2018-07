Por Bruno Capelas

Pode começar a se sentir velho (ou não). Nesta quarta-feira, dia 3, o PlayStation – o primeiro – completa 20 anos de seu lançamento no Japão. Primeiro console de mesa da Sony, o PlayStation foi um dos pioneiros a contar com cartões de memória próprios, além de ser o primeiro videogame a vender mais de 100 milhões de unidades, nove anos após chegar às lojas.

O console, no entanto, demorou para engrenar: só começou a ser vendido na Europa e nos EUA mais de um ano depois. Mesmo assim, foi responsável por popularizar a mídia de discos (e não mais os velhos cartuchos assopráveis) para os videogames, e fez a alegria de muita gente com combinações “triângulo-quadrado-R1-R2”.

Para comemorar o aniversário do PlayStation, o Que Mario? resolveu lembrar 20 jogos que fizeram a história do console. Tem alguma sugestão de game que ficou faltando? Comente! :)

Driver, de 1999, punha o jogador na pele de um policial disfarçado fazendo missões para conseguir informações entre os criminosos.

Spider-Man, de 2000, foi um dos primeiros grandes jogos de super-heróis para os videogames.

Tekken 3, de 1998, começou sua carreira nos arcades, mas se tornou um dos maiores jogos de luta da história do PlayStation.

Explodir as minhocas adversárias é a tarefa em Worms Armageddon, de 1999.

Primeiro título da série, Gran Turismo, de 1997, é até hoje um dos mais admirados jogos de corrida dos videogames.

Silent Hill, de 1999, é um dos pioneiros do gênero survival horror.

Antes do Winning Eleven (e do PES) e depois de Allejo, houve uma versão do International Superstar Soccer para PlayStation. Né, Fenômeno?

Quem nunca deu um ollie em Tony Hawk’s Pro Skater 2 que atire a primeira pedra.

Lançado em 1998, Resident Evil 2 será remasterizado pela Capcom para as novas gerações.

Terceiro título da série, Metal Gear Solid marcou época nos jogos de tiro.

Prepare as correntes e pise fundo na motocicleta: esse era o lema por trás de Road Rash, que também teve uma versão para o PS.

Antes da superprodução dos dias de hoje, GTA 2 já ostentava violência e diversão nos anos 1990.

Um dos muitos títulos da saga, Final Fantasy VIII é até hoje um dos mais vendidos da franquia.

Avô de Call of Duty, Quake II fez muita gente perder horas na frente da TV.

Sem braços e com um punho poderoso, Rayman 2 está para a Ubisoft como Sonic está para a SEGA.

Crash Bandicoot: Warped, de 1998, foi o terceiro título da série de games de plataforma.

Por que o sapo atravessou a estrada? Não sei, mas é isso o que você tem que fazer em Frogger.

FOTO: Reprodução

Clássico do gênero de plataforma, Oddworld: Abe’s Oddysee foi lançado em 1997.

Um dos jogos mais vendidos do PS, Tomb Raider II foi lançado em 1997 e dava sequência à saga de Lara Croft.

Outra franquia de corrida que teve espaço no PlayStation foi Need for Speed III: Hot Pursuit.