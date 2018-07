A Capcom sabe fazer jogos de luta. Desde Street Fighter II, a empresa japonesa é mestra no combate digital. Todos os fundamentos dos jogos de luta de hoje apareceram pela Capcom. E ela continua mestra nesse tipo de jogo.

Tatsunoko Versus Capcom: Ultimate All Stars reúne os principais heróis da Capcom e os coloca em combate contra alguns dos maiores personagens do estúdio japonês Tatsunoko .

A Tatsunoko é responsável por animês de grande sucesso no Brasil, como Zillion, Shurato e Evangelion. Mas se você espera ver esses personagens no game, esqueça. A maioria é composta de desconhecidos, com exceção talvez de Gatchaman, que no Brasil ficou conhecido por G-Force, a versão americanizada que passou na televisão.

Se tem uma coisa que a Capcom sabe fazer é combates divertidos entre diferentes universos. Ela começou mesclando os universos de Street Fighter com os X-Men, depois com os heróis Marvel e culminou no encontro de todos os seus personagens clássicos com os medalhões da Casa das Ideias, nos dois Marvel Versus Capcom. A mecânica dos combates, os golpes, até mesmo a atenção aos detalhes na elaboração das animações, tudo serviu como parâmetro para grandes encontros.

O expertise da Capcom é tão grande que ela até conseguiu convencer sua antiga arqui-rival nos fliperamas, a SNK, a fazer um game mesclando os personagens de King of Fighters com os de Street Fighter.



Tatsunoko Versus Capcom: Ultimate All Stars é a versão ocidental do excelente game de luta lançado no Japão ano passado. Pouca gente acreditou que um game para Wii, com um monte de personagens de difícil licenciamento, chegasse ao ocidente. Mas a qualidade do jogo fez muita gente querer desbloquear o Wii para jogar a versão nipônica.

Esse é o melhor jogo de luta para Wii. E, sem dúvida, só está atrás de Street Fighter IV. A mecânica dos combates é perfeita. Equilíbrio entre os personagens, golpes bem bolados, infinitas possibilidades de combate, o jogo tem tudo para a gradar aos fãs das antigas e a quem só quer apertar uns botões e desferir magias bonitas.

Alguns personagens devem ser irreconhecíveis para os brasileiros, mas isso não diminui em nada o apelo do jogo. É só ver um rosto conhecido, como o repórter fotográfico Frank West, da série Dead Rising que já nos sentimos em casa. E mesmo os desconhecidos, acabam servindo como incentivo para pesquisar e conhecer os desenhos animados de onde saíram.



Um dos novos personagens é Zero, da saga Megaman. A jogabilidade com ele lembra a de Megaman, mas com muito mais ataques ofensivos corpo-a-corpo.

Os gráficos de Tatsunoko Versus Capcom: Ultimate All Stars são de cair o queixo. Eles não são em alta definição, mas são extremamente bem desenhados. O jogo é totalmente 3D, mas a jogabilidade é 2D, sem fugir do padrão que a Capcom inventou.

A música segue o mesmo capricho dos gráficos. Cada personagem tme usa própria trilha sonora. Os personagens são dublados com suas vozes originais, sejam vindos dos games ou dos animês.

A variedade dos modos de combate também aumenta muito a longevidade do game. Dá para jogar sozinho, contra a máquina, em dupla, online ou enfrentar uma série de minigames bacanas.

Uma coisa legal do jogo é a sensação de estar jogando no fliperama. Quando testávamos o game, em uma loja da Grande São Paulo, houve uma verdadeira aglomeração na porta. Todos queriam ver e experimentar o jogo, tentados pela ação que acontecia na tela.

A velocidade com que os combates acontecem, com cada jogador controlando 2 personagens intercaladamente, permite quem uita gente jogue em um período curto de tempo.

Obrigatório para quem tem um Wii, Tatsunoko Versus Capcom: Ultimate All Stars ié também fundamental para quem gosta de jogos de luta. Pena que seja exclusivo para o Wii, limitando um pouco o público que terá acesso ao game.