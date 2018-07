Em 13 de setembro de 1985, foi lançado para Nintendo Entertainment System (Nes), o primeiro jogo com o personagem Mario: o Super Mario Bros. Agora, o encanador está completando 30 anos de existência. Por isso, o Que Mario? listou 30 curiosidades sobre o personagem mais querido do mundo do videogame.

1) Criado por Shigeru Miyamoto, o Mario apareceu pela primeira vez em um jogo do Donkey Kong, em 1981, com o nome de Jumpman. Ele foi ganhar um jogo só para ele apenas em 1985, quando estreou o Super Mario Bros.

2) No começo, Mario era um vilão. Em 1982, no jogo Donkey Kong Jr, o italiano serve de antagonista na história. Em um determinado momento, ele inclusive chega a enjaular o personagem principal.

3) No material promocional do jogo de 1982, Mario possuía um bigode maior, curvado e mais pontiagudo. A ideia era ressaltar o lado maligno do personagem.

4) Mario era carpinteiro nos primeiros games da franquia. Virou encanador apenas quando o personagem se tornou uma marca.

5) O personagem se chamava Jumpman. Acabaram excluindo o nome para tornar o personagem uma marca mais fácil de ser assimilada.

6) Além de Jumpman, Mario teve as alcunhas de Mr. Video e Ossan.

7) A música dos games foi criada por Koji Kondo. Além de marcar o personagem, ela ainda é referenciada como um ícone da game music.

8) Mario foi replicado em mais de 200 games.

9) Em uma pesquisa realizada com crianças durante os anos 90, o Mario era mais reconhecido do que o Mickey Mouse.

10) Mario foi o primeiro personagem de videogame a estrelar um filme, o fracasso Super Mario Bros, de 1993.

11) Dizem que Dustin Hoffman disputou a vaga de Mario no filme de 1993. O personagem, porém, acabou sendo interpretado por Bob Hoskins.

12) O Guiness Book registrou a linha de games como a mais bem sucedida de todos tempos. Foram vendidas mais de 240 milhões de unidades.

13) O primeiro jogo vendeu mais de 40 milhões de cópias.

14) Mario também protagonizou um comercial para o jogo Mario Bros, de Atari. Um fato pouco comum no mundo dos games.

15) O inimigo Chain Chomp foi baseado em um cachorro de um vizinho de Shigeru Miyamoto.

16) O Chain Chomp, aliás, é solto da corrente em Super Mario Bros 3 após esticá-la 49 vezes.

17) Em alguns jogos, Mario toca uma flauta e se teletransporta para outros mundos. Essa trilha foi reutilizada em alguns episódios de The Legend Of Zelda, da Nintendo.

18) Os cogumelos que fazem o encanador crescer não foram colocados no jogo à toa. Eles são inspirados no Amanita muscaria, um cogumelo alucinógeno que faz a pessoa ter a sensação de que está crescendo.

19) O escritório da Nintendo era alugado, no começo da história da empresa. Mario Segale, dono do lugar, certo dia, foi cobrar o aluguel que estava atrasado. Em homenagem a ele, os criadores do italiano resolveram tirar Jumpman e deixar apenas Mario.

20) Nos primeiros esboços de criação do videogame do encanador, Mario flutuava em cima de uma nuvem e carregava um rifle.

21) Shigeru Miyamoto precisava de um oponente fácil para a primeira fase do jogo, só que tinha pouco espaço de memória para ser usado no cartucho. Optou, então, por criar figuras simples: os goombas.

22) O nome do irmão do Mario não é à toa. Em japonês, Luigi é pronunciado como “ruiji”, que significa “parecido.”

23) O nome do vilão Wario também possui um significado. Em japonês, “warui” significa ruim.

24) Charles Martinet estreou como dublador oficial do Mario apenas em 1995, no Mario’s Game Gallery. Antes disso, o italiano não possuía voz.

25) Além de Mario, Martinet é responsável pelas vozes de Luigi, Waluigi, Wario, Baby Mario, Baby Luigi e Todsworth.

26) Em busca de uma maior praticidade, os designers do Super Mario Bros. utilizaram o mesmo desenho para a moita e para a nuvem. Só muda a cor.

27) Boo, o fantasma, foi baseado na esposa de um dos colegas de Miyamoto na série, Takashi Tezuka.

28) A ideia inicial do Yoshi era que ele fosse um Koopa. Acabaram descartando a ideia e resolveram criar um personagem diferente.

29) Originalmente, Mario usava um macacão vermelho e uma blusa azul. Acabaram invertendo as cores pouco tempo depois.

30) Alguns filmes se passam em mundos irreais ou imaginados. Super Mario Bros 2, por exemplo, é um sonho. Já Super Mario Bros 3 é uma peça de teatro.