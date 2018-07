Rise of The Tomb Raider é a sequência do Tomb Raider lançado no ano passado e da sua Edição Definitiva, lançada no início do ano. O novo game, que chegará ao mercado apenas em 2015, foi apresentado na conferência do Xbox, da Microsoft, durante a coletiva desta segunda, 9, na E3, em Los Angeles.

A história continua a mostrar a saga da garota Lara Croft dando origem ao personagem que se eternizou pelo mundo dos games. Em Rise of The Tomb Raider, o trailer mostra Lara conversando com o que parece ser um psicólogo, tentando lidar com seus problemas nada comuns ao de uma garota normal da sua idade: flashbacks de suas aventuras recentes, com direito a assassinatos a sangue frio assinados pela garota.

O jogo anterior foi liberado para PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One, além de PC e Mac. Embora tenha sido exibido durante a conferência da Xbox, não foi informado nenhuma exclusividade com a plataforma.

Se você é mais um fã da série, vai ser impossível ficar de fora dessa: