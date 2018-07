A Sony no Brasil sempre teve um relacionamento estranho com a marca PlayStation. Há 15 anos, quando o console surgiu, o PlayStation pode ser visto, timidamente, em uma feira de aparelhos eletrônicos em São Paulo. Esquecido lá no meio dos aparelhos som e de vídeo cassete, o PS1 era usado para mostrar uma TV da Sony. Questionada sobre o aparelho, a demonstradora deu um resposta que simbolizaria a trajetória do PlayStation até há pouco tempo: “É um produto Sony, é excelente, mas não temos previsão de lançamento.”

O PlayStation caiu em um limbo corporativo, por conta da estratégia de mercado da Sony para o Brasil. Enquanto o console crescia globalmente, por aqui ele só podia ser encontrado pelo contrabando, vindo do Paraguai.

Quando o console foi desbloqueado, foi uma revolução no Brasil. Como era impossível achar jogos originais nas lojas, as pessoas recorriam à pirataria. E os jogos em CD eram facílimos de piratear. Nas lojas brasileiras, os únicos consoles disponíveis eram o Super Nintendo e o Nintendo 64. Mas o altíssimo preço dos cartuchos e a oferta menor de games para Nintendo 64 acabaram catapultando o PlayStation como a principal plataforma informal de games para o brasileiro.

Foi na mesma época que chegou aos pirateiros o jogo que mudou tudo: Winning Eleven, da Konami. Muita gente começou a jogar videogame por causa dele. O fenômeno continua até hoje, com a série Pro Evolution Soccer, o nome ocidental do game.

O lançamento do PlayStation 2 parecia o momento ideal da Sony Brasil abrir os olhos para o mercado de games. Mesmo com a chance de ajudar a popularizar o formato DVD (o PS2 é um excelente DVD player) no Brasil, a Sony optou por não lançar o aparelho no Brasil. Um dos motivos era a pirataria.

É uma lógica curiosa. Afinal, a pirataria de games do PS só floresceu por causa da falta de presença oficial do console no Brasil.

Com o PS3, a perspectiva de um console da Sony oficialmente no Brasil parecia ainda mais distante. Com vendas tímidas no seu primeiro ciclo de vida, ele comprado por muita gente como leitor de Blu-Ray. Depois da primeira redução de preço do console no exterior, que equiparou o PS3 a aparelhos de Blu-ray, não fazia sentido comprar um equipamento apenas para assistir filmes se o PS 3 podia fazer muito mais.

No Brasil, a primeira leva do PS3 chegou a preços absurdos. Teve gente que pagou para importadores mais de R$ 5 mil pelo console. Detalhe: com pouquíssimos jogos, e praticamente nenhum que justificasse o investimento.

PlayStation era muito mais que uma simples marca para o brasileiro. O nome era sinônimo de videogame.

Em 2009 começaram os primeiros rumores de que a Sony estaria interessada no nosso mercado. No México, ela entrou depois da Microsoft e teve um desempenho excepcional. Com o mercado mais amadurecido, e devidamente testado pela Microsoft, parecia o momento certo de entrar para valer no jogo.

E sem alarde, muito discreta, a Sony começou a oferecer jogos para PS3 e PS2 em sua loja online.

O problema: o preço praticado pela Sony era equivalente ao praticado pelos importadores não-oficiais, lojas que agiam legalmente mas estavam sujeitas a toda sorte de sobrepreço por causa dos impostos e distribuidores.

Um game para PS3 custava, nesse primeiro momento, R$ 300. Com a Microsoft cobrando menos que R$ 200 por lançamentos, era um briga praticamente perdida.

Poucas semanas após disponibilizar os jogos, a Sony equiparou seus preços aos da Microsoft. A resposta foi imediata. Pena que, da própria Sony, ninguém ouve nada. Procuramos a assessoria de imprensa da Sony no Brasil e a resposta é que não existe ainda um porta-voz oficial para PlayStation.

O que podemos concluir é que a entrada no mercado brasileiro de games deve estar dando bons frutos, pois teremos o lançamento simultâneo do aguardado God of War III, por R$ 199.

Se conseguir trazer o console por menos do que a Microsoft cobra pelo Xbox 360, é possível que a Sony consiga até emplacar o formato Blu-ray mais rápido por aqui. Um aparelho que custe de R$ 1.000 a R$ 1.400 estimularia o consumo de filmes, ajudando a Sony a promover o formato.

Agora, resta saber o que se passa na cabeça dos manda-chuvas da Sony. Uma guerra saudável de preços com a Microsoft será muito bem-vinda pelos consumidores.