Depois da debandada da Nintendo, no início dos anos 2000, o Brasil ficou órfão no mercado de games. Sem representação oficial, os consoles e jogos foram vendidos por importadores independentes e, é claro, pelo contrabando.

No meio desse cenário sombrio, dominado pela pirataria, a Microsoft decidiu arriscar e abriu caminho para o renascimento do mercado brasileiro de games. Em 2006, ela lançava oficialmente o Xbox 360 no Brasil.

É claro que o console veio caro. Caro demais. R$ 3 mil. Mas, o tempo passou, a empresa foi aprendendo a dinâmica do mercado de consoles e usou a experiência conquistada no complicado mercado de jogos para PCs para galgar espaço no mercado.

O perfil de desbravadora de mercados é uma marca da Microsoft na américa latina. No México, a Microsoft investiu primeiro no mercado e isso abriu caminho para a entrada oficial da Nintendo e da Sony.

Aqui no Brasil, parece que temos o mesmo perfil. Como a Microsoft tem mais fôlego financeiro, pode arriscar e testar o mercado.

“2010 será o melhor ano de nossa trajetória”, explicou animado Guilherme Camargo, gerente de marketing do Xbox 360 da Microsoft Brasil. “sobrevivemos à crise do ano passado e hoje o Xbox 360 está cada vez melhor.”

A política de redução sistemática de preços que a Microsoft perseguiu tem dado resultado. Hoje, o Xbox 360 custa uma fração do que custou no lançamento. Ainda custa caro, mas grande parte do preço é fruto dos impostos em cascata. 20% de imposto de importação, mais 50% de IPI, o ICMS de cada região, que em São Paulo é de 25 %, sem falar no PIS e Cofins. Por isso mesmo um console que nos EUA custa US$ 300 acaba custando algumas vezes mais por aqui.

Para derrubar os preços, além do câmbio favorável, a Microsoft conta com estratégias de redução de custos de transporte e aduana para, na legalidade, conseguir colocar o console nas prateleiras das maiores lojas do Brasil por um preço competitivo. Ainda assim, é complicado bater o preço que o contrabando consegue. Um Xbox 360 chega no mercado informal por pouco mais da metade do preço praticado oficialmente.

A garantia de um ano e rápida reposição dos consoles eventualmente defeituosos coloca a Microsoft em condição de brigar com os contrabandistas. Emn menos de 7 dias um console defeituoso é substituído.

Os jogos foram o maior trunfo da Microsoft. Antes dela entrar no mercado, era impossível comprar no mercado formal um lançamento por menos de R$ 250. Ela iniciou a venda de lançamentos, muitas vezes simultâneos com o exterior, por R$ 159. Isso mudou a dinâmica do mercado, para melhor.Esse é o preço de um lançamento de primeira linha, como Gears of War ou Halo.

Os R$ 159 são ainda muito caros para a esmagadora maioria da população, mas é um ciclo virtuoso que foi iniciado. A Sony tentou emplacar sua primeira leva de jogos por R$ 250, mas por conta da pressão do mercado teve que reavaliar sua estratégia e passou a equiparar seus preços de jogos com a Microsoft. A própria Nintendo, famosa pelos altos preços, se viu forçada a ceder.

E estratégia de reduções sistemáticas de preço da Microsoft também causou um aumento fenomenal de vendas. Por conta da redução promocial do preço do kit do Xbox 360 no natal de 2009, que passou a custar R$ 1.499, as vendas aumentaram 5 vezes em relação aos meses anteriores.

Segundo Camargo, o Xbox 360 também traz uma experiência multimídia além dos jogos. Com o console, é muito fácil integrar os computadores de uma rede doméstica ao console, para transferir e assistir conteúdos. Mesmo filmes em MP4 podem ser reproduzidos direto no console, pela rede ou por um pendrive.

O próximo passo para a Microsoft é manter sua posição de pioneirismo no mercado e defender-se da investida da Sony. É provável que vejamos uma guerra pelo mercado nacional, pois se o PS3 conseguir chegar a um preço inferior que o Xbox 360, a Microsoft vai se adaptar e brigar. E isso é bom para todos os consumidores.