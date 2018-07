Ele dá vida a um dos personagens mais carismáticos do mundo. O ator norte-americano Charles Martinet, que veio participar de um evento no Brasil, fala com exclusividade sobre como é ajudar a dar vida ao Super Mario, o personagem mais conhecido dos videogames. Martinet é o responsável por todas as vozes dos games do encanador desde Super Mario 64. Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi, todos os personagens tiveram a participação de Martinet, que ajudou a marcá-los no imaginário de milhões de pessoas. Ele ainda comentou da emoção que foi ir ao Japão gravar as falas para Super Mario Galaxy, quando teve a chance de conhecer Koji Kondo, o compositor das músicas dos games da Nintendo.